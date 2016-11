Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkijat selvittivät saimaannorpan perimän verkkoon kuolleesta yksilöstä — tuloksista hyötyä myös ihmisen sairauksien tutkimisessa Saimaannorpan perimä on nyt luettu ja tuloksena on noin miljoona liuskaa tekstiä. Selvitetty perimä eli referenssigenomi on määritetty nuoresta verkkoon kuolleesta norppanaaraasta Savonlinnan Pihlajavedeltä. Jatkossa muiden yksilöiden geenejä verrataan tästä, Miikkulaiseksi nimetystä norpasta laadittuun malliin. — Satojen sukupolvien eristyneisyys on myös tieteellinen koe. Perimästä voidaan selvittää muun muassa se, onko saimaannorppa päässyt eroon jostakin tautigeenistä, kertovat tutkimusjohtaja Petri Auvinen ja akatemiaprofessori Jukka Jernvall Helsingin yliopistosta. Seuraavaksi perimästä tunnistetaan yksittäiset geenit. Niistä voi päätellä, kuinka paljon ja miten saimaannorppa on eriytynyt muista norpista ja miten hylkeet ovat lajiutuneet. Tiedoista uskotaan olevan jatkossa hyötyä myös ihmisen sairauksien tutkimisessa. Saimaannorpan genomiprojektin päärahoittaja on ollut Jane ja Aatos Erkon säätiö. Norppakanta on suojelun ansiosta kehittynyt myönteisesti. Huomiota kaipaavat myös häviämisen partaalla olevat lohikalat Saimaan järvilohi, nieriä ja vaeltava taimen. Sekä norpan että kalojen suojelussa oleellista on kalastuksen sääntely. Saimaannorpan genomia ja muuta uusinta tutkimustietoa Saimaan uhanalaisista eläimistä käsitellään tänään alkavassa saimaannorppasymposiumissa Joensuussa. Symposiumiin on ilmoittautunut noin sata osallistujaa. Tapahtuman päätteeksi keskiviikkona 16.11. esitetään savonlinnalaisen luontokuvaaja Juha Taskisen ja tutkija Mervi Kunnasrannan uusi dokumentti Järvihylkeiden jäljillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Tutkijat%20selvittiv%C3%A4t%20saimaannorpan%20perim%C3%A4n%20verkkoon%20kuolleesta%20yksil%C3%B6st%C3%A4%20%E2%80%94%20tuloksista%20hy%C3%B6ty%C3%A4%20my%C3%B6s%20ihmisen%20sairauksien%20tutkimisessa/20161685/4