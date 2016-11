Uutinen

Etelä-Saimaa: Taideväkikään ei nielaise Guggenheimia yhdellä haukkauksella Pitkääkö Helsingin saada Guggenheiminsa? Voiko siitä tulla luvatun kaltainen turistimagneetti ja taiteellinen menestys? Miellyttääkö suunnittelukilpailun voittaja silmää? Esitimme kysymyksiä Kaakon alueen taiteilijaseurojen nokkamiehille ja -naisille. Vastauksissa on sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Taiteentekijät kokevat ikään kuin velvollisuudekseen kannattaa hanketta. Toisaalta heitä mietityttää sen talouspohja siinä missä monia maallikkojakin. Monista maakunnissa vaikuttavista taiteilijoista tuntuu myös, ettei juuri Helsinki välttämättä enää tarvitse lisää taiteen pyhättöjä. Tästä linjasta poikkeaa täysin Mikkelin taiteilijaseuran varapuheenjohtaja Risto Junnilainen. Sen lisäksi, että hän on vahvasti Helsingin Guggenheimin kannalla, hänellä on oma ideansa siitä, miten suunnitelmaan kannattaisi jalostaa. — Minusta Guggenheim kannattaisi siirtää merelle, hän sanoo. Juutilainen on hahmotellut ideastaan piirroksenkin. Se on tämän jutun kuvituksena. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Taidev%C3%A4kik%C3%A4%C3%A4n%20ei%20nielaise%20Guggenheimia%20yhdell%C3%A4%20haukkauksella/2016121480609/4