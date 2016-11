Uutinen

Etelä-Saimaa: Superkuu nousee pian — pilvet pilaavat näytöksen Etelä-Karjalassa Maanantainen historiallinen superkuu uhkaa jäädä Etelä-Karjalassa näkemättä. Täysikuu nousee noin kello 16, mutta vilkaisu ulos kertoo lumisateesta. Myös Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vahvat pilvimassat peittävät näkyvyyden. Meteorologi Helena Laakso ei tyrmää kuun näkymistä aivan täydellisesti, mutta mahdollisuudet ovat hyvin pienet. — Pilviseltä näyttää. Maan länsiosassa on enemmän rakoilua. Ainahan sieltä joku paikka voi rakoilla, mutta kallistuisin enemmän pilvisen puolelle. Ilmiötä, jossa Kuu on täysikuuna ja samanaikaisesti radallaan lähimpänä maata, on viime vuosina kutsuttu superkuuksi. Kuun kiertorata on elliptinen. Lähimmässä pisteessä Maata Kuu on noin 365 400 kilometrin ja kauimmassa pisteessä noin 400 706 kilometrin etäisyydellä Maasta. Heti kello 16 jälkeen noustuaan horisontin ylle kuu näyttää isommalta möhkäleeltä kuin myöhemmin korkealla taivaalla. Lue koko uutinen:

