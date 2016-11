Uutinen

Etelä-Saimaa: Silminnäkijähavainnot johtivat Jurvalan palon sytyttämisestä epäillyn jäljille – Poliisi: ”Ei näyttäisi liittyvän muihin Luumäen paloihin” Poliisi pääsi Jurvalan tavernan palon sytyttäjän jäljille silminnäkijähavaintojen avulla. Rikoskomisario Petri Korpisammal kertoo, että myös epäillyn omaisten kautta tullut tieto auttoi teon selvittämisessä. — Tavallisella poliisityöllä tapaus selvisi. Todistajien ja silminnäkijöiden puhuttamisen kautta. Kuulustelut on tehty. Nyt haemme teknistä näyttöä, jolla täydennetään tutkintaa. Teosta epäilty 21-vuotias päijähämäläinen mies on tunnustanut teon. Mies on poliisilla kiinniotettuna. Teosta ei epäillä muita. Luumäellä Kuutostien tuntumassa olevan Jurvalan tavernan rakennuksen toisessa päässä oleva asunto tuhoutui tulipalossa viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä. Ravintola säästyi liekeiltä, mutta kärsi savu- ja vesivahinkoja. Korpisammal ei halua tutkinnan tässä vaiheessa kertoa, miten palo oli sytytetty. Hän kertoo, että epäillyllä miehellä on joitain yhteyksiä Luumäelle. Teon motiivi on vielä epäselvä. Epäilty kärsii Korpisammalen mukaan mielenterveysongelmista. Luumäellä on tänä vuonna tuhoutunut tulipaloissa muitakin rakennuksia. Entinen Kuutoskartanon motelli paloi helmikuussa ja elokuussa paloi vanha navetta. Molempia epäillään tahallaan sytytetyiksi. Korpisammal sanoo, että viime viikon palo ei näyttäisi liittyvän mitenkään aiempiin tapauksiin. — Tämä on yksittäinen teko. Poliisi tutkii Jurvalan tavernan paloa törkeänä vahingontekona. Lue koko uutinen:

