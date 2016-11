Uutinen

Etelä-Saimaa: Saitko kuvan superkuusta? Lähetä se meille! Parhaillaan taivaalla kumottaa superkuu. Kyseessä on ilmiö, jossa kuu on yhtä aikaa täysi ja radallaan lähimpänä maata. Siksi se näyttää taivaalla poikkeuksellisen isolta. Täysikuu on viimeksi ollut näin lähellä maata vuonna 1948. Seuraava kerta on tiedossa marraskuussa 2034. Suuri osa maasta on kuitenkin pilvien peitossa, joten superkuun näkyminen on epävarmaa. Onnistuitko kuvaamaan superkuun? Lähetä kuva meille numeroon 13355. Kirjoita viestiin ES Kuva ja kerro myös, missä kuva on otettu. Viestin hinta on 1,20 euroa. Voit lähettää kuvan myös osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi. Julkaisemme kuvia verkkolehdessämme. Lue koko uutinen:

