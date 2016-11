Uutinen

Etelä-Saimaa: Rokkilaiva oli iso juttu Kasvottomalle — seuraavaksi lemiläisbändi soittaa Joensuussa ja Jyväskylässä Radio Rockin risteily Itämerellä oli lemiläisen Kasvoton yhtyeen uran tähänastinen huippukohta. — Se oli ihan mieletön juttu! Keikka meni hiton hyvin, Antti Kaipainen, 22, muistelee syyskuista esiintymistä. Raskasta metallia soittava Kasvoton viihdytti rokkikansaa Stam1nan, Mokoman, Kotiteollisuuden ja ruotsalaisen Amaranthen ohella. — Se oli ihan shokki. Ei me voitu edes kuvitella, mihin laivaan hyppäsimme. Tien laivalle raivasi Stam1na. — Kangasmäen Kaikka ja Hyrde Hyyrynen kutsuivat meidät Lappeenrantaan yhteen kuppilaan. Menimme Rollen (Hirsimäki) ja Mikon (Ropo) kanssa. Valtterilla (Laari) oli jokin este. Kaikka ja Hyrde tarjosivat paikkaa risteilyltä pois jääneen bändin tilalle. Risteilyllä yhtye tapasi levy-yhtiön edustajia. Omakustanne-EP on ollut Sakarassa kuuntelussa, mutta vielä ei ole levytyssopimusta kuulunut. Aiemmin Kasvoton oli esiintynyt vain Lemin ja Lappeenrannan seudulla — viimeksi kesällä Kontu Metalissa Joutsenossa ja Stam1nan 20-vuotisjuhlissa Lemillä. Nyt joulukuussa keikkakalenterissa ovat Joensuu ja Jyväskylä, joissa yhtye on Stam1nan Cuba Libre -kiertueen lämmittelijänä. — Kyllä Stam1na meitä jeesii ja on ollut esikuvana yläkouluikäisestä lähtien. Esikuvansa lailla Kasvoton sai alkunsa Lemin yläkoulussa. Pojat kinusivat treenikämpän rehtorilta. Tämä antoi luvan viedä soittimet koulun vintille entiseen kuntosaliin ja harjoitella muutaman kerran viikossa. Seuraava soittokämppä oli Kaipaisten autotallissa Kuukanniemessä. Nykyisin Kasvoton harjoittelee kirkonkylässä Tapiolan yläkerrassa, mutta vain iltaisin. — Alakerrassa kokoontuu koulun iltapäiväkerho, joten saamme soittaa vasta viiden jälkeen. Antti Kaipaisesta ja Kasvottomasta enemmän päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

