Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvellä yllätys — veroprosentti laskee Rautjärvi valtuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan yllättäen laskea veroprosenttia. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että ensi vuoden tuloveroprosentti säilyy nykyisenä 20,50 suuruisena, mutta valtuutetut olivat toista mieltä. Valtuusto keskusteli asiasta pitkään. Veroprosenttipelin aloitti kokoomuksen Petteri Laaksonen, joka olisi laskenut prosentin ensin suoraan 20:een. — Minun laskelmien mukaan me jäämme tänä vuonnakin ylijäämälle reilusti. Se on hyvä, että menot ovat pysyneet kurissa, mutta verotuloja tulee ensi vuonnakin liikaa, sanoi Laaksonen. Keskustan Kari Luumi totesi, että kulukuri on edelleen tärkeä, mutta hän pitäisi nykyisen 20,5:n myös ensi vuonna. SDP:n Timo Paajanen näki Laaksosen ehdotuksen hyvänä, mutta hän halusi tietää, mitä alentaminen merkitsee kunnalle. Kunnanjohtaja Harri Anttila toppuutteli valtuustoa epävarmuustekijöistä, erityisesti valtionosuuksien takia. Hän myös totesi, että veroprosentin alentaminen voisi merkitä lisäsäästöjen etsimistä. — 0,5 prosenttiyksikön muutoksella ei ole suoraa vaikutusta muihin tuloryhmiin, sanoi Anttila. Kun asia pohdittiin enemmän, vaadittiin valtuustossa neuvottelutaukoa. Tauon jälkeen Laaksonen ehdotti 0,25 veroprosenttiyksikön laskua. Sitä ehdotusta kannattivat niin demarit kuin keskusta. — Kannatamme Laaksosen ehdotusta, totesi Luumikin keskustan puolesta. Kun yhtään vastustusta ei löytynyt Laaksosen ehdotus hyväksyttiin ja Rautjärven ensi vuoden tuloveroprosentti on 20,25. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Rautj%C3%A4rvell%C3%A4%20yll%C3%A4tys%20%E2%80%94%20veroprosentti%20laskee/2016521489438/4