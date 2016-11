Uutinen

Etelä-Saimaa: Mokoman Marko Annalalta esikoiskirja — bändin akustinen levy julki perjantaina Metalliyhtye Mokoman laulusolistilta Marko Annalalta ilmestyy esikoiskirja ensi keväänä. Kirjallisen debyytin julkaisee Like, mutta kustannusyhtiö on rocklyyrikon esikoisen sisällöstä vielä vaitonainen. Annala kertoo, että kirjan julkaiseminen on ollut pitkäaikainen haave. — Se on toteutunut kunnianhimoinen hanke. Annala laatii laulutekstejä, mutta runokirjaa tai historiikkia Mokomasta ei ole tulossa. Ennen kirjaa Annala ja Mokoma julkaisevat uuden levyn. Metalliyhtyeen omia kappaleita versioiva Lauluroviolla levy ilmestyy 18. marraskuuta. Levyllä vierailee tukku kotimaisia muusikoita. — Soittajat valikoituvat levytettävien biisien tunnelman mukaan, Annala sanoo. Shamanistinen veto kaipasi saamelaisräppäri Ailu Vallea, kansanmusiikkimaisuus haitaristi Netta Skogia ja juurimusiikkityyli viulisti Ninni Poijärveä. Levyyn linkittyvä, akustinen Tuhkatkin pesästä -kiertue käynnistyi Aleksanterin teatterista Helsingissä. Etelä-Karjalassa sitä on soviteltu toistaiseksi vain Kehruuhuoneelle, mutta päivää ei ole vielä löytynyt. Lue koko uutinen:

