Etelä-Saimaa: Lappeenranta rakentaa ja velkaantuu seuraavien viiden vuoden aikana Lappeenrannan kaupunki investoi talonrakennukseen 120 miljoonaa euroa vuosina 2017—2021. Valtaosan rakentamismiljoonista vievät päiväkodit ja koulut. Rajun investointitahdin seurauksena kaupungin talousarviolainojen määrä kasvaa nykyisestä 195 miljoonasta eurosta 90 miljoonalla eurolla investointijakson aikana. Samassa ajassa nykyisiä lainoja lyhennetään 30 miljoonalla. Vuosina 2013—2016 talousarviolainojen määrä on saatu laskemaan yli 20:lla miljoonalla eurolla. Välttämättömät rakennushankkeet ovat kuitenkin kasautuneet niin, että lainamäärän kehitys kääntyy selvään kasvuun. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo velkaantumisarvion ensi vuoden talousarvioesityksessään. Jarvan mukaan arvion toteutuminen edellyttää lisäksi, että kaupungin vuosikate eli tulorahoitus pysyy 25 miljoonan euron tasolla vuosittain. Talonrakennuskohteiden lisäksi kaupunki rakentaa vuosittain yhdyskuntatekniikkaa useilla miljoonilla euroilla. Teknisen lautakunnan lokakuussa hyväksymästä pitkän tähtäimen investointiohjelmasta puuttuvat mahdollinen uusi jäähalli sekä itäalueen paloasema. Jäähallin tarvetta selvitetään, ja päätös tehdään myöhemmin. Paloasemalle on vain suunnitteluraha tulevan aluehallintouudistuksen vuoksi. Paloaseman suunnittelua tekee Lappeenrannan Yritystila. Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen kertoo, että paloaseman rakentaminen ratkaistaan sitten, kun on selvillä tulevan maakuntahallinnon viranomainen, joka suostuu allekirjoittamaan siitä vuokrasopimuksen. Lue koko uutinen:

