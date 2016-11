Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan valtuuston naisverkosto kovistelee kasvatus- ja opetustoimen johtoa Kymmenkunta Lappeenrannan kaupunginvaltuuston naisjäsentä arvostelee kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijajohdon tapaa valmistella asioita ja muotoilla päätösesityksiä. Arvostelijat kuuluvat valtuuston naisverkostoon. Mukana on edustajia kaikista Lappeenrannan valtuustoryhmistä ja vihreiden ryhmä kokonaisuudessaan. Yhteisessä kritiikissään valtuutetut sanovat, että viranhaltijoiden tehtävä ei ole ohjata valmistelullaan päätöksiä vaan tuoda päättäjien tiedoksi objektiivisesti ja tasapuolisesti kaikki vaihtoehdot vaikutuksineen. Naisverkoston jäseniä kaihertavat erityisesti länsialueen palveluverkkopäätöksen sekä kasvatus- ja opetustoimen säästövelvoitepäätöksen valmistelut. Valtuusto teki molemmista asioista päätökset alkukesästä. — Päiväkotien sulkeminen ei ollut esillä säästöpäätösten teon yhteydessä kesäkuussa. Toimialan syksyinen esitys eräiden päiväkotien sulkemisesta oli monille päättäjille yllätys, naisvaltuutetut sanovat yhteisessä kritiikissään. Länsialueen palveluverkkopäätöksen kohdalla valtuutetut kysyvät, oliko päätösesityksen valmistelu objektiivista, koska päätösten perustelut ovat muuttuneet täysin kesän ja syksyn välillä. — Nämä viimeaikaiset epäselvyydet ja ailahtelevuudet ovat rapauttaneet päättäjien luottamusta virkamiesvalmisteluun. Päättäjille on jätettävä aito mahdollisuus valita eri vaihtoehtojen välillä, naisverkosto toteaa yhdestä suusta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg sanoo, että palaute on tarpeellista. — Ilman sitä ei voi korjata virheitä ja muuttaa toimintaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Lappeenrannan%20valtuuston%20naisverkosto%20kovistelee%20kasvatus-%20ja%20opetustoimen%20johtoa/2016121480756/4