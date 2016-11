Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesolan koulun henkilökunnan oireilu lisääntynyt – korjaustoimista tilattu selvitys Joutsenon keskustaajamassa olevan Kesolan koulun henkilökunnalla on todettu aiempaa enemmän oireilua, jonka epäillään johtuvan koulun sisäilmasta. Oireilu on entisestään lisääntynyt keväästä 2016, jolloin tehdyn oirekysely perusteella oireilua oli normaalia enemmän, Lappeenrannan kaupunki tiedottaa. Kaupungin tiedotteen mukaan koulun oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta seurataan ja kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee Kesolan koulun tilannetta 22. marraskuuta. Työryhmä antaa kaupungille mahdollisia toimenpidesuosituksia. Kesolan koulun henkilökunnalla ja oppilailla on viime vuosien aikana ollut oireilua ennenkin. Tästä johtuen vuonna 2011 kaupungin tilakeskus teetti koululla sisäilmaselvityksen. Selvityksessä paljastui, että koulussa on riskirakenteita ja viitteitä laaja-alaisista rakenteellisista kosteusvaurioista. Selvityksen tulosten selvittyä koululla tehtiin korjaustoimenpiteitä, joiden toivottiin auttavan sisäilman laatuun. Toukokuussa 2013 teetetyn kyselyn vastausten perusteella viitteitä vakavasta sisäilmaongelmasta ei havaittu. Viime kevään kyselyssä oireilua havaittiin taas normaalia enemmän. Tilakeskus on tilannut selvityksen koulun eri korjausvaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. Tilakeskus selvittää myös vaihtoehtoisia tilajärjestelyjä ja niiden kustannuksia. Kesolan koulun oppilaiden huoltajia kehoitetaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, jos oppilaat alkavat oireilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Kesolan%20koulun%20henkil%C3%B6kunnan%20oireilu%20lis%C3%A4%C3%A4ntynyt%20%E2%80%93%20korjaustoimista%20tilattu%20selvitys/2016121488211/4