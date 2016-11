Uutinen

Etelä-Saimaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta on Sammonlahden yläkoulun kannalla kahden yhtenäiskoulun sijaan Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta esittää länsialueelle vain yhtä yläkoulua. Koulutoimenjohtaja Tuija Willbergin esitys Sammonlahden ja Lappeen yhtenäiskouluista kaatui lautakunnassa äänin 11—2. Esityksen kannalla olivat vain lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Pulli (kesk.) ja jäsen Jorma Nisonen (kesk.). Voittaneen vastaehdotuksen teki lautakunnan varapuheenjohtaja Ilpo Heltimoinen (ps.). Hän perustelee yhden yläkoulun mallia muun muassa tasa-arvolla. — Kuinka monta yhtenäiskoulua pitäisi Lappeenrantaan rakentaa, jotta kaikki koululaiset pääsisivät nauttimaan sen eduista? Hän näkee ristiriitaa siinä, että samalla kun alakouluja on lakkautettu, oltaisiin rakentamassa pieniä yläkouluja. — Alakoululaisille pitäisi turvata lyhyt koulumatka. Yläkoululaiset voivat kulkea kauemmaksikin. Heltimoinen muistuttaa myös, että iso yläkoulu mahdollistaa oppilaille isomman valinnanvapauden valinnaisaineissa ja joidenkin aineiden painotetun opetuksen. Jarmo Pullin mukaan lautakunnan jäsenet olivat kantansa muodostaneet jo ennen kokousta, sillä asiaa oli niin moneen kertaan käsitelty sen eri vaiheissa. Hän itse oli kahden yhtenäiskoulun puolella. — Valtakunnan tasolla on yhtenäiskouluajatusta yritetty viedä eteenpäin, ja uusi opetussuunnitelma tukee tätä ajatusta. Pulli ei näe, että länsialueen päätöksellä linjattaisiin koko kaupungin koulujen tulevaisuuden suuntaa. — Kouluista päätetään kunkin ajan hengen ja alueen silloisen tilanteen mukaan. Lue koko uutinen:

