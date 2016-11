Uutinen

Etelä-Saimaa: Gustav Hägglund: Jaettaisiin vaan Ukraina kahtia ja sillä selvä Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump muuttaa maailmaa. Näin uskoo Suomen puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund. Trump on ollut hyvää pataa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Hägglund toivoo, nämä herrat saavat lopetettua Ukrainan kriisin. — Jos välit paranevat, on mahdollista, että Ukrainasta tulee sopimus. Se voisi olla sellainen, että jaetaan maa. Hägglund tietää esittävänsä rankan mielipiteen. — Turpiin tulee, kun tällaista sanoo, mutta on aika ratkaista tämä asia. Hägglundin mielestä venäläiset voisivat asua toisessa osassa maata, ja ukrainalaiset toisessa. — Onko niin kauhean väärin, jos ihmiset haluavat olla sellaisessa valtiossa kuin haluavat. Jaettaisiin vaan valtio kahtia ja sillä selvä. Trump on sanonut, että America first (Yhdysvallat ensin). Hän haluaa Amerikan toimivan vain siellä, missä maalla on omia etuja ajettavana. Amerikka ei tavoittele enää maailmanparantamista. Hägglundin mielestä tämä muutos koituu parhaaksi Euroopan puolustukselle. Kun Yhdysvallat ei ole automaattinen liittolainen konfliktin kohdatessa, Euroopan pitää ryhdistäytyä oman mantereensa puolustajana. — EU:ssa on noin 500 miljoonaa asukasta ja yhtä paljon rahaa kuin Amerikalla, joten jo on kumma, ettei se pysty huolehtimaan itse omasta puolustuksesta. Mutta on yksi asia, jossa EU tarvitsee Amerikkaa ehdottomasti puolustuskumppaniksi. — Jos EU:ta vastaan uhataan käyttää ydinasetta, tarvitsemme Amerikan tuen. Venäjää EU-kansalaisen ei tarvitse Hägglundin mielestä pelätä. — Meillä on EU:ssa kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin Venäjällä ja kahdeksan kertaa enemmän rahaa. Lue koko uutinen:

