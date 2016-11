Uutinen

Etelä-Saimaa: Aloite Vaittilan koulun säilyttämiseksi toimitettiin Ruokolahden kunnalle Ruokolahden Vaittilan koulun säilyttämiseksi tehty kuntalaisaloite keräsi vaadittavan nimimäärän täyteen. Aloite toimitettiin maanantaina Ruokolahden kunnalle. Kaikkiaan aloitteen allekirjoitti noin 120 henkilöä, kertoo aloitteen alullepanija Lauri Helle. Nimiä kerättiin kunnassa sähköisesti kuntalaisaloite.fi-palvelussa sekä paperisilla listoilla. Aloitteella tähdätään Salosaaren Vaittilan koulun säilyttämiseen. Siellä on sekä esiopetusta että alakoulun 1.—3. -luokat. Ruokolahden kouluverkkoa ollaan ajamassa yhteen kouluun, mikä tarkoittaisi Virmutjoen, Huhtasenkylän ja Vaittilan koulujen lopettamista. Näiden oppilaat siirtyisivät tulevaan uuteen Kirkonkylän kouluun. Kuntalain mukaan aloite on otettava valtuuston käsittelyyn kuuden kuukauden sisällä sen vireilletulosta, jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista on allekirjoittanut aloitteen.

