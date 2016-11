Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen kalastuspuiston yölliset tapahtumat saatiin videolle — murtautujat nuoria miehiä, jotka veivät salmiakkia ja likööriä Vuoksen kalastuspuiston viime öisestä murrosta on saatu lisää tietoa. Paikan yrittäjäperheen Kainulaiset ovat katsoneet ravintolan valvontakameran ottamaa kuvaa. Videotallenteelta käy ilmi, että murtautujat ovat tulleet tiloihin sisään kello 0.27. — Ensin on kytistelty sivuovella, sitten on rikottu pääoven ikkuna harjalla ja tultu siitä sisälle, Taisto Kainulainen kertoo. Kainulaiset ovat ehtineet jo tarkastella paljonko paikalta on viety tavaraa. Varkaat ovat ottaneet mukaansa salmiakkia, pieniä Jägermeister-pulloja, kolme pulloa konjakkia ja 4—5 pulloa likööriä. — Heillä oli reput selässä ja huput päässä. Alle 20-vuotiaita nuoria miehiä, Kainulainen epäilee. Poliisi jatkaa asian tutkimista huomenna maanantaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/13/Vuoksen%20kalastuspuiston%20y%C3%B6lliset%20tapahtumat%20saatiin%20videolle%20%E2%80%94%20murtautujat%20nuoria%20miehi%C3%A4%2C%20jotka%20veiv%C3%A4t%20salmiakkia%20ja%20lik%C3%B6%C3%B6ri%C3%A4/2016521484259/4