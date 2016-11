Uutinen

Etelä-Saimaa: Spämmäämistä ja pelottavia ketjuviestejä — Somehärnääminen näkyy Lappeenrannan alakouluissa Älypuhelinten ketjuviestit ja spämmääminen ovat tuttuja ilmiöitä Lappeenrannan alakouluissa. Lasten toistensa härnääminen on siirtynyt sosiaaliseen mediaan, suureksi osaksi viestipalvelu Whatsappiin. — Oppilaiden puhelimet kilahtelevat koko ajan. Viestit menevät asiattoman puolelle ja joskus kiusaamiseenkin, Myllymäen koulun rehtori Helena Ripatti sanoo. Ripatti kertoo, että opettajat ovat joutuneet ottamaan somessa käyttäytymisen puheeksi oppilaiden kanssa. — Yleensä tietty villitys pyörii luokassa, josta se on alkanutkin, eikä se siitä leviä. Whatsapp-viestit aiheuttavat lapsissa paitsi ärsytystä myös pelkoa. Kotkassa alakoululaiset jakoivat viestiä kummittelevasta tytöstä. Viestin lopussa oli ukaasi: ”Lähetä viesti kymmenelle — tai et seuraavana aamuna enää herää”. Samantapainen, pelottava ketjuviesti pyöri myös Lappeenrannan Skinnarilan koulussa, kertoo rehtori Hanna Laukkanen. Hän ei tiedä, lähtikö viesti liikkeelle koulun sisältä vai muualta. Rehtori ja opettajat keskustelivat asiasta viestin saaneiden oppilaiden kanssa. — Oppilaat, joiden keskuudessa viesti pyöri, olivat muistaakseni viitosluokkalaisia eli eivät koulun pienimpiä. He lähinnä naureskelivat, mutta reagointi riippuu lapsesta. Pieniä olisi voinut pelottaa. Myös Myllymäen koulussa uhkaavia ketjuviestejä on lähetelty aiempina vuosina. — Tänä vuonna tietääkseni ei, rehtori Helena Ripatti sanoo. Kuusimäen koulun rehtori Sami Tapanainen on kuullut ketjuviestittelystä muuta koulua käyviltä lapsiltaan. Kuusimäen koulusta hänen tietoonsa ei ole tullut ketjuviestejä tai somekiusaamista. Sopimaton käytös sosiaalisessa mediassa on arkipäivää, sanoo Etelä-Karjalan koulupoliisi Timo Härkönen. — Alakouluikäisistä vanhoihin ihmisiin on niitä, jotka eivät ymmärrä lopettaa uhkailujaan ja haukkumisiaan somessa ennen kuin poliisi soittaa ovikelloa tai ottaa muuten yhteyttä. Poliisille ei ole tullut tutkintapyyntöjä tai rikosilmoituksia kouluissa pyörivistä, pelottavista viesteistä, kertoo rikoskomisario Petri Korpisammal. — Poliisin tiedossa on kuitenkin joitain viestiketjuja, kuten hiljattain levinnyt pelleviestiketju. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/13/Sp%C3%A4mm%C3%A4%C3%A4mist%C3%A4%20ja%20pelottavia%20ketjuviestej%C3%A4%20%E2%80%94%20Someh%C3%A4rn%C3%A4%C3%A4minen%20n%C3%A4kyy%20Lappeenrannan%20alakouluissa/2016121474030/4