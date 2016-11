Uutinen

Etelä-Saimaa: Mirja Sokura teki järviluontoon sijoittuvan päiväkirjan Eräästä toukokuisesta roskienkeruuretkestä tuli lappeenrantalaiselle Mirja Sokuralle unohtumaton. Oli vuosi 2005. Saimaan rantakalliolla köllötteli karvojaan kuivattelemassa aikuinen norppa. — Se oli sykähdyttävä näky, Sokura kertoo. Tuosta hänen ensimmäisestä norppahavainnostaan jäi muistoksi valokuva. Lokakuussa tuli painosta Sokuran ideoima Luonnonkulkijan päiväkirja. Markkinoilla oli meriympäristöön tarkoitettuja päiväkirjoja, mutta järviluonnosta saati Saimaalta ei, joten Sokura päätti itse tehdä sellaisen. Luonnonkulkijan päiväkirjassa luontovalokuvat rytmittävät tyhjiä sivuja, joihin voi kirjata omia havaintoja. Lisäksi päiväkirjaan on koottu tietoa siitä, missä vaiheessa norpan vuosi on menossa. Päiväkirjan tuotto menee kokonaan saimaannorpan suojeluun Suomen luonnonsuojeluliiton kautta. Jo aikaa sitten Sokura luopui verkoista Kyläniemen vesillä kalastaessaan, jottei vain aiheuttaisi minkäänlaista riskiä norpille. Nyt hän ainoastaan uistelee. — On hienoa, jos on itse voinut vaikuttaa siihen, että norpat tulevat eteläisellekin Saimaalle, hän iloitsee. Sokura nauttii luonnosta monipuolisesti. Nuoresta asti hän on metsästänyt ja käy yhä hirvimetsällä, muttei enää käytä asetta. Koiransa Tahvon kanssa hän lenkkeilee kotikylässään Vihtolassa. Tämän syksyn mieleenpainuvin havainto oli kuuden hehtaarin alan peittänyt hanhiparvi. Sokura on pitänyt mökkipäiväkirjaa parinkymmenen vuoden ajan: ”+4, tuuli kaakosta 8, yhtään venettä ei näy, suppiksia on paljon.” — Merkitsen vedenkorkeuden, lämpötilan, mitkä kukat kukkivat, kalansaaliin, minkä kirjan olen lukenut, hän luettelee. Ihmisten pitäisi Sokuran mielestä enemmän pitää päiväkirjaa. — Se on terapeuttista. Omat vanhempamme ja isovanhempamme ovat kirjoittaneet muistiinpanoja, mutta me näppäilemme kaiken vain jonnekin pilveen. Olemmeko me ensimmäinen sukupolvi, jolta ei jää muistiinpanoja? Myös valokuvaus on Sokuralle ympäristön havainnointia. Valokuvauksesta hän innostui niin, että hakeutui opiskelemaan Helsinki Design Schooliin. Hänellä on valokuvaukseen kaksikin aitiopaikkaa: sekä mökillä että kotona voi nähdä esteettä auringon laskut ja nousut omalta pihalta. Luontokuvaajan on oltava liikkeellä oikealla hetkellä ja usein myös nähtävä vaivaa. — Kaikki eivät ymmärrä sitä, että jos en ajallaan ehdi kuvata tähtitalvikkia, seuraava tilaisuus koittaa vasta vuoden kuluttua. Saimaalla paras kuvausaika on Sokuran mielestä auringonnousun aikaan. — Siellä ovat silloin kaikki linnut, eikä vielä veneitä. Lue koko uutinen:

