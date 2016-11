Uutinen

Etelä-Saimaa: Mika Turusen valmentama Ho Chi Minh City Wings hopealle Vietnamin koripalloliigassa Päävalmentaja Mika Turusen ja Ho Chi Minh City Wingsin menestyksekäs kausi Vietnamin koripalloliigassa päättyi lauantaina hopeamitaleihin. Wings piti vierasparketilla finaalivastustajaansa Danang Dragonsia tiukilla loppuun asti, mutta toiseksi viimeisellä minuutilla kotijoukkue Dragon karkasi ja otti mestaruuden tuoneen toisen otteluvoiton pistein 85—78 (43-39). Wingsin valmistautuminen otteluun muuttui sekavaksi, kun kotijoukkue siirsi sen aamuharjoitusten alkamisaikaa yllättäen kahteen kertaan: ensin yhdeksästä kahdeksaan. Pelipäivää edeltäneenä iltana yhdeksältä Wings sai tiedon, että aamuharjoitusten pitää alkaa jo seitsemältä. — Kyllä, he tekivät kaiken todella ikävästi, mutta Dragons on mestari. Kaikki kunnia heille. Elämä jatkuu, Turunen viestitti sähköpostitse lauantain ottelun jälkeen. Turunen teki samalla koripallohistoriaa. Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen koripallovalmentaja, joka on luotsannut joukkueensa mitaleille Aasiassa. Mitali oli merkkipaalu myös Wingsille, jolle kausi oli ensimmäinen Vietnamin uudessa koripalloilun ammattilaisliigassa. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

