Etelä-Saimaa: Iskän kanssa on kivointa, kun pääsee pulkkamäkeen Elsa Lehikoinen, 7, jaksaa kiivetä yhä uudestaan ja uudestaan Lappeenrannan Linnoituksen laelle laskeakseen mäkeä isänsä Marko Lehikoisen kanssa. Kun isä pyllähtää kelkasta hankeen ja tulee ihan lumiseksi, Elsaa naurattaa. Heidän kanssaan pulkkamäessä ovat Ossi, 5, ja Sauli, 7, Siitonen isänsä Sepon kanssa. Kun lapsilta kysytään, että mikä on hauskinta puuhaa isän kanssa, niin pulkkamäki on yksi suosikki. Ossi Siitonen mainitsee, että pokémonien jahtaaminen yhdessä on myös kivaa. Elsa Lehikoinen puolestaan tykkää pelata isän kanssa kaikenlaisia pelejä. Isätkin tykkäävät ihan samoista jutuista. Marko Lehikoinen ja Seppo Siitonen harmittelevat samaa, mitä niin monet suomalaisisät: Aikaa ei tahdo olla tarpeeksi lasten kanssa olemiseen, kun työpäivät venyvät. Yksinhuoltajaisänä arkea pyörittävä Lehikoinen käyttää kaiken mahdollisen ajan Elsan ja 10-vuotiaan Venlan kanssa olemiseen. Hän ottaa tytöt mukaan niin ruoanlaittoon kuin siivoamiseen, vaikka siivoaminen tyttöjä ärsyttääkin. Uusia käytännön taitojakin Lehikoinen on saanut opetella, kuten lettien tekemistä. — Viime jouluna sain lahjaksi lettikirjan. Kaikkeen tuollaiseen pieneen mukavaan pitäisi olla enemmän aikaa. Siitosen perheessä aikatauluja mutkistaa se, että sekä isä että äiti tekevät kolmivuorotyötä. Kun kaikki isovanhemmat asuvat kaukana, niin arjen pyöritykseen ei ole apujakaan oikein saatavilla. — Isäksi tultua ajankäytön muuttuminen yllätti, vaikka olin osannut asiaan varautuakin, Seppo Siitonen sanoo. Elsa Lehikoinen, Ossi Siitonen ja Loviisa Jokiranta, 5, kertovat videolla, mikä heistä on kaikkein hauskinta tekemistä isän kanssa. Muutakin he juttelevat isistään. Lue koko uutinen:

