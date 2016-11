Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Rautionkylän maaperässä viikinkiaikainen rahavalikoima: Otto Adelheid -penninki, Ethelred II:n penninki ja Nuh ibn Nasrin dirhem Imatralainen metallinetsijä Jarkko Lehtinen on paljastanut huomattavan myöhäisrautakautisen kerrostuman Imatran Rautionkylästä, Niskapietiläntien ja Immalanjärven väliseltä alueelta. Rautionkylä on nousemassa löytöjensä ansiosta samaan sarjaan Ruokolahden Salosaaren, Rasilan, Haloniemen ja Utulan sekä Rautjärven Purnujärven kanssa, joista kaikista on tiedossa huomattavia rautakauden lopun löytöjä. Lehtinen on viime vuosina löytänyt Rautionkylästä ainutlaatuisia muinaisesinettä, mutta löydöistä nousevat omana ryhmänään esiin viikinkiaikaiset (800—1050 jKr.) rahat. Viime vuonna Lehtinen löysi Rautionkylästä Otto Adelheid -penningin 900-luvulta. Tutkija Ilkka Pylkkö pitää Lehtisen tämän vuoden löydöistä tärkeimpinä kahta viikinkiaikaista rahaa: englantilaista hopearahaa ja itämaista dirhemiä. Amanuenssi Frida Ehrsten Museoviraston rahakammiosta on ajoittanut Lehtisen löydöksiä. Englantilainen hopearaha on vuosilta 1001—1009. Se on Ethelred II:n penninki. Raha on lyöty Doverissa, ja rahamestarin nimi oli Manning. Dirhemin palanen on Keski-Aasian—Iranin tietämiltä ja liittyy samanidien hallitsijasukuun. Raha on lyöty vuonna 950, hallitsija Nuh ibn Nasrin aikana. Lue koko uutinen:

