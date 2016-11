Uutinen

Etelä-Saimaa: Hasa Tuomisaaresta tuli lappeenrantalainen kolmatta kertaa Hasa Tuomisaari muutti viime vappuna Lappeenrantaan kolmatta kertaa. Hän on iloinen tutusta ympäristöstä. Lappeenrannasta tuli Tuomisaaren kotikaupunki alun perin sattumalta. Liikkuvaa elämää elänyt nuori mies kuuli 1980-luvulla, että kaupungissa järjestetään kirkon nuorisopäivät. Hän innostui, tuli tapahtumaan vapaaehtoistöihin ja jäi. Tuomisaari piti Lappeenrannasta ensimmäisestä asuinkerrasta lähtien. Siksi hän on tullut mielellään takaisin, kun se on elämäntilanteeseen sopinut. Huonoina hetkinä hän on lähtenyt. Niitä on ollut esimerkiksi silloin, kun työt ovat loppuneet. Lähteminen on muutenkin hänen tapansa. Tuomisaari on ollut kolme kertaa naimisissa, ja jokaisen eron koittaessa hän on lähtenyt ulkomaille. Siksi hän on hieronut sotilaiden jalkapohjia Israelissa, esiintynyt joulupukkina Kiinassa ja valokuvannut Espanjassa. Yksi syy Hasa Tuomisaaren levottomalta vaikuttavaan elämään ja äkkinäisiin ratkaisuihin on hänen adhd-häiriönsä. — Adhd-ihmisen mielestä idea kannattaa toteuttaa, kun se tulee. Muiden mielestä ehkä ei. Tosin Lappeenrannasta Tuomisaari ei aio lähteä enää kolmatta kertaa. — Olen ajatellut, että pyöriminen riittää. Täällä minut saa tuhkata. Lue Hasa Tuomisaaren tarina päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/13/Hasa%20Tuomisaaresta%20tuli%20lappeenrantalainen%20kolmatta%20kertaa/2016121448316/4