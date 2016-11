Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi myönteisen päätöksen Soinilansalmen sillasta Ruokolahdella Soinilansalmen silta Ruokolahdella on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Etelä-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt luvan sillan rakentamiseen Äitsaaren ja Härskiänsaaren välille. — Ruokolahden kunnan kannalta päätös on erittäin myönteinen, kunnanjohtaja Antti Pätilä kommentoi. Nykyisen pengertien paikalle on suunniteltu noin 90 metrin mittaista siltaa. Veden virtaama-aukkojen leveys suunnitelmassa on noin 80 metriä. Lisäksi nykyiset kulku- ja virtausaukot jäävät ennalleen. Jos luvasta ei valiteta, rakennustöiden ennakoidaan alkavan noin vuoden päästä. Rakentamisaikana nykyisen pengertien kylkeen rakennetaan väliaikainen pengeryhteys, joka puretaan pois töiden valmistuttua. Valmiina sillan on haarukoitu olevan vuonna 2018. Kunta toimii luvanhakijana siltasuunnitelmassa. Sillan kustannuksista vastaa valtio. Soinilansalmen pengertiestä ja sen vaikutuksista ympäröivien vesien tilaan on kiistelty vuosikymmeniä. Pengertie valmistui 1994, mutta sen mahdollisista haitoista kannettiin huolta jo suunnitteluvaiheessa vuonna 1983. Sillalla halutaan parantaa Soinilansalmen vedenvirtausta lähemmäs luonnontilaista virtausta. Tällä pyritään parantamaan vedenlaatua Soinilansalmessa ja lähivesissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/13/Etel%C3%A4-Suomen%20aluehallintovirasto%20antoi%20my%C3%B6nteisen%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen%20Soinilansalmen%20sillasta%20Ruokolahdella/2016521482829/4