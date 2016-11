Uutinen

Etelä-Saimaa: Bloggaaja-kirjailija Henriikka Rönkkönen on joutunut sinkkuudestaan tilille — "Lyyhistyin rusinan kokoiseksi itsekseni" Sinkkujen leimaaminen eli singlismi näkyy yhteiskunnassa monella tasolla. Paine pariutumiseen syntyy sosiaalisen median ja yhteisöjen vaatimuksista. Yhteiskunnan sinkkuihin kohdistama paine on todellinen, sanoo Väestöliiton psykologi Anna Salmi. Ilmiölle on nimikin, singlismi. Käsitteen kehittäjä, yhdysvaltalainen psykologian professori Bella DePaulo tarkoittaa sillä sinkun kohtaamia ennakkoluuloja, leimaamista ja syrjintää. — Singlismiä on tutkittu ja huomattu, että parisuhteessa eläviin liitetään enemmän myönteisiä mielikuvia kuin sinkkuihin, Salmi sanoo. Sinkku joutuu usein vastaamaan henkilökohtaiseen elämäänsä liittyviin kysymyksiin. Tämän Henriikka Rönkkönen huomasi erottuaan seitsemän ja puoli vuotta sitten. Pari vuotta lähipiiri jaksoi udella, onko ketään löytynyt. — Kysymysten edessä lyyhistyin pieneksi, rusinan kokoiseksi itsekseni. Aloin miettiä, miksei minulla ole ketään ja pitäisikö olla. On raskasta joutua selittelemään itseään. Rönkkönen, 32, kirjoittaa tunnoistaan Sinkkublogissaan ja viime keväänä julkaistussa Mielikuvituspoikaystävä-kirjassaan. Myös paine perheen perustamisesta lisää sinkun ahdistusta. Kuvaavaa on, että sanojenkin valossa sinkun elämä on muka vajaata — sanat naimaton ja lapseton viittaavat jonkin puuttumiseen. — Kyselyssämme alle 30-vuotiaat nimesivät lapset haaveekseen harvoin, Väestöliiton Anna Salmi sanoo. Suomessa 21 prosentilla 40-vuotiaista naisista ei ole lapsia. Murto-osa heistä saa lapsen vielä yli nelikymppisenä, mutta noin joka viides nyt 40-vuotiaista naisista elää elämänsä lapsettomana. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu lapsentekotalkoista sekä syntyvyyden laskusta ja sen aiheuttamista ongelmista. — Minua pyydettiin Ylen A2-iltaan puhumaan lisääntymisestä, mutta koin, ettei minulla olisi siellä mitään annettavaa. Toisilla on kova halu hankkia lapsia, muttei minulla. Ykköshalu on kirjoittaminen, Henriikka Rönkkönen sanoo. Hän uskoo, että olisi hankkinut lapsia kuuden vuoden suhteessaan, jos olisi halunnut. Adoptoinnin mahdollisuutta hän ei sulje pois. — En halua tulla surulliseksi lapsettomuudestani, vaan nauttia läheisteni lasten seurasta ja tutustua heihin. En koskaan ole ajatellut, että lapseni pitäisi tulla omasta vaginastani. Vapaaehtoisesti lapsettomana suunnittelee elävänsä 13 prosenttia 20—40-vuotiaista suomalaisista. Viime vuosikymmenellä vastaava luku oli viidestä seitsemään prosenttia, ilmenee Väestöliiton alkuvuodesta julkaisemasta tutkimuksesta. Ajatus perinteisestä perheestä on murroksessa, mutta nopeasta muutoksesta voi seurata hyvää. Väestöliiton Anna Salmen mukaan sinkulla on enemmän aikaa läheisille sekä sisarusten ja ystävien lapsille kuin parisuhteessa olevalla. Moni sinkku on myös aktiivinen vapaaehtoistoiminnassa, kuten Henriikka Rönkkönen. — Mietin, miten voin auttaa ihmisiä, jotka ovat jo olemassa.

