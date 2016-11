Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan ykkösketju taas uudessa kuosissa — kanadalaiset sivussa SaiPan hyökkäyksen kanadalaiskolmikko Brock Trotter, John McFarland ja Curtis Hamilton on sivussa illan ottelusta HPK:ta vastaan. Seura ei ole kertonut mitään tarkempaa uusimpien loukkaantuneiden, jalkavaivaisen Trotterin ja päähän kohdistuneen taklauksen uhriksi joutuneen Hamiltonin poissaolon pituudesta. McFarland on ollut poissa kokoonpanosta jo pitkään.SaiPan ykkösketjussa Matti Järvisen laitureina ovat kanadalaisten tilalla Joni Nikko ja Elmeri Kaksonen.Maalilla on torjuntavuorossa Jussi Markkanen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/12/SaiPan%20ykk%C3%B6sketju%20taas%20uudessa%20kuosissa%20%E2%80%94%20kanadalaiset%20sivussa/2016121482076/4