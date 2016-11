Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunassa luotetaan vanhoihin ja uusiin asiakkaisiin Kahvit, jauhot, hillot ja karkit ovat hyllyissään jo valmiina. Pakastekaapit ja tuorelihatiskit ammottavat vielä tyhjinä odottamassa K-supermarket Rakuunan uutta tulemista. Lappeerannan torin laidan päivittäistavarakauppa palaa ensi torstaina kisaamaan ruoka-asiakkaista. — Moni on jo ovella käynyt. Innokkaimmat venäläiset ovat tulleet rakennusmiesten mukana sisälle saakka, kauppias Jarkko Kolehmainen kertoo. Entiset Rakuunan asiakkaat ovat rakennusaikana ostaneet ruokatarpeensa jostain muualta. Kolehmainen uskoo, että moni heistä palaa takaisin tuttuun kauppaan. — Tälle kauppapaikalle on selkeästi tilaus, onhan tässä ollut marketti vuodesta 1973. Kolehmainen on kysynyt sähköpostilla vanhojen kanta-asiakkaiden toiveita ja muodostanut valikoimaa niiden mukaan. Uusiakin asiakkaita Kolehmainen uskoo saavansa, esimerkiksi saman talon noin sadasta asukkaasta, kunhan kerrostalo joulu—tammikuussa valmistuu. Kauempaa tulevia houkotellaan tunnin mittaisella ilmaisella pysäköinnillä. — Kun Rakuuna meni kiinni, myynti hajautui ympäriinsä eri ketjuille. Nyt sen avautuessa eletään mielenkiintoisia aikoja, sillä ruokamarkkina ei ole kokonaisuutena kasvussa, K-supermarket Iso-Kristiinan kauppias Teppo Kylmä toteaa. Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtaja Olli Kurppa toteaa, että ainakaan tilanautaudesta ei Lappeenrannan ruokamarkkoinoilla kärsitä. — Avaukset ovat aina tarjousvetoisia ja sekoittavat markkinoita ainakin joksikin aikaa. Lappeenrannan keskustan ruokakauppatilanteesta laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

