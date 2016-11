Uutinen

Etelä-Saimaa: Pitkä punnerrus Lappeenrannan teknisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdistämiseksi etenee aikataulussa Lappeenrannan teknisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdistäminen ottaa ratkaisevan askelen ensi maanantaina. Sekä Luumäen että Savitaipaleen kunnanvaltuustot hyväksyvät lopullisesti yliopiston ja kuntien tekemän osakassopimuksen Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista. — Me haluamme turvata tällä ammattikorkeakoulun ja yliopiston toiminnan jatkumisen maakunnassa, Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen perustelee hanketta. Etelä-Karjalan kuntien edustajat ja ammattikorkeakoulun omistavassa osakeyhtiössä vähemmistöosakkaana oleva yliopisto sopivat osakkeiden omistuksen siirtämisestä yliopistolle ja LUT-konsernin perustamisesta kaksi vuotta sitten, kun ammattikorkeakoululakia muutettiin ja niiden rahoitus siirrettiin kokonaan valtiolle. Yliopiston rehtorin Juha-Matti Saksan mukaan osakassopimuksessa college-malliksi luonnehdittu yliopiston ja ammattikorkeakoulun naimakauppa on todennäköisesti ensimmäinen laatuaan Suomessa. — Kansainvälisesti tämä on käytetty ja toimiva malli. Esimerkiksi Norjan NMBU (Norjan ympäristötieteen ja biologian yliopisto) edustaa aivan huippua tällä saralla, Saksa kertoo. Saksan mukaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistäminen etenee seuraavaan vaiheeseen, kun Luumäki ja Savitaipale ovat päätöksensä tehneet. Hänen mukaansa jo oppilaitosten toiminta samalla kampuksella on antanut molemmille lisää potentiaalia. Lue koko uutinen:

