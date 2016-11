Uutinen

Etelä-Saimaa: Petter Sairanen kokosi päiväkirjamerkinnöistään luontokuunnelman Kaikki vuodenajat ovat läsnä lappeenrantalaisen kirjailijan Petter Sairasen käsikirjoittamassa kuunnelmassa Maisema tänä iltana. Sairasen laskuopissa vuodenaikoja on kahdeksan niin kuin saamelaisilla. Kuunnelma alkaa tästä vuodenajasta, jota nyt elämme, eli syystalvesta. Se on aikaa, jolloin vedet jäätyvät ja tulee lumi. — Joka ikisessä kuukaudessa on oma hienoutensa. Ei täältä voi olla pois oikeastaan milloinkaan, sillä vuodenkierto luonnossa on kuin sarjafilmi, johon on koukussa, Sairanen kuvailee. Arktisen rajamailla pimeys ja valo rytmittävät elämää. Kaamoksessa saa kääriytyä vilttiin ja lueskella. Sen jälkeen kevätaurinko ja päivän piteneminen tuntuvat huikeilta. — Ja onko mitään parempaa kuin kuljeskella syksyllä sienimetsässä, repussa kahvia, eväsleivät ja vähän vettä, Sairanen tunnelmoi. Ylen Radioteatteri haki kuunnelmakäsikirjoituksia 90-vuotisjuhlavuottaan varten eri puolilta maata. Lappeenrannasta valikoitui tuotantoon Sairasen käsikirjoitus Maisema tänä iltana. Se toteutettiin Lappeenrannan kaupunginteatterin ja Ylen Radioteatterin yhteistyönä. Sairaselle oli luontevaa rakentaa käsikirjoitus omista Saimaa-merkinnöistä. Keväästä syksyyn hän asuu Salastin saaressa Saimaalla ja kirjoittaa päivittäin päiväkirjaa. — Sieltä napsin kiteytyksiä kuunnelmatekstiin. Materiaalia on järjettömät määrät. Tässä kuunnelmassa ei ole käsikirjoittajan mukaan draamaa. — Mietin, pitäisikö siinä olla vielä vaikka murha tai terroristeja, mutta päätin, että luonnon ylistys riittää. Kuunnelmassa Sairanen tiivistää sen näin: ”Tunnen asuvani suuressa runossa.” Pääosassa on vesi. Sairasesta se on luonnollista, sillä olemme tulleet vedestä. Sairanen viettää paljon aikaa saaressa, muttei ole erakkoluonne. — Siellä käy porukkaa. Järjestin siellä kuunnelman kuuntelutilaisuudenkin. Kuunneltiin yhdessä nuotion ympärillä, mukana oli kuunnelman ohjaaja, tuottaja ja pari näyttelijää. — Valmiissa kuunnelmassa teksti on jo muuttunut siten, että sitä pystyy kuuntelemaan ulkopuolisena. Kuunnelmakäsikirjoitukseen on osattava kääntää korvin aistittavaksi se, mitä silmillä näkee. — Yritän kirjoittaa musiikillisesti. Musiikillisesti komeita lauseita on hieno lukea. Petter Sairasen käsikirjoittama kuunnelma Maisema tänä iltana esitetään Yle Radio 1:ssä sunnuntaina 13. marraskuuta kello 15, ja uusinta maanantaina 14.11. klo 19.03. Yle Areenasta kuunnelma löytyy 30 vuorokauden ajan radiolähetyksen jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/12/Petter%20Sairanen%20kokosi%20p%C3%A4iv%C3%A4kirjamerkinn%C3%B6ist%C3%A4%C3%A4n%20luontokuunnelman/2016121478789/4