Etelä-Saimaa: Olympiavoimistelija on nuorten esikuva, tietää Katja Volkova Nuori hento nainen vetää Imatran Voimistelijoiden nuorille harjoituksia Tornan hallissa. Vielä elokuussa Ekaterina ”Katja” Volkova kilpaili Rion olympialaisissa rytmisessä voimistelussa. Hän saavutti Suomen olympiahistorian parhaan yksilökisan sijoituksen ollen 21:s, mutta lokakuussa Volkova ilmoitti yllättäen lopettavansa uransa vain 19-vuotiaana. Päätös oli todella vaikea. — Rion jälkeen punnittiin, miten pystyn jatkamaan opiskeluja ja yhdistämään huippu-urheilun. Päätöstä ei tehty sormia napsauttamalla, Volkova kertoo. Volkovalla on lukiota käymättä vielä vuosi. Hän päätti, että käy sen loppuun Helsingissä. Jatko-opiskeluina häntä kiinnostaa tällä hetkellä kaupallinen ala, mahdollisesti ulkomailla opiskelu. — Voimistelija ei saa tästä ammattia. En pysty elättämään itseäni, vaikka nousisin kuinka korkealle tasolle voimistelijana. Ratkaisuun vaikuttivat lopulta olosuhteet. Ennen lopettamispäätöstään Volkova oli ilmoittanut tähtäävänsä seuraaviin Tokion olympialaisiin. — Helsingissä ei edelleenkään ole joustavaa voimistelukanveesia, missä voisin harjoitella. Se oli yksi iso tekijä lopettamispäätöksessä. Aikaa on kulunut nyt vajaa kuukausi, ja voimistelun parissa hän on jatkanut melkein joka ikinen päivä, muun muassa oman seuransa Elisen harjoituksissa. — Autan miten pystyn, kun seuroilta tai voimisteluliitolta tulee pyyntöjä. Imatran Voimistelijat oli ensimmäinen seura, joka pyysi. — Mukava, että kutsuttiin. Heillä on nyt täällä Syyskeijut-kilpailut. Yritän olla esikuvana nuorille urheilijoille. Imatran Voimistelijat järjestää lauantaina rytmisen voimistelun lasten kilpailun, johon on ilmoittautunut yli 80 osanottajaa. Heistä noin 30 tulee Venäjältä. Sunnuntaina voimistellaan Stara-tapahtumassa ja kilpaillaan joukkuevoimistelun 8—10-vuotiaiden sarjassa. Sunnuntaina Imatran urheilutalon matolla nähdään noin 230 voimistelijaa. Katja Volkova osallistuu myös kisaviikonlopun ohjelmaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/12/Olympiavoimistelija%20on%20nuorten%20esikuva%2C%20tiet%C3%A4%C3%A4%20Katja%20Volkova/2016121481026/4