Etelä-Saimaa: Kyläniemestä uusi kunnian kenttä Etelä-Karjalan rautakauteen, pellolta löytyi harvinainen rannerenkaan palanen Taipalsaaren ja Ruokolahden väliltä on löytynyt rautakautinen, sananmukaisesti käsin kosketeltava yhteys. Se löytyi Taipalsaaren puolelta Kyläniemestä. Ruokolahtelaiset metallinetsijät ja arkeologian harrastajat Pertti Hyvärinen ja Kari Hyvärinen ovat löytäneet kyläniemeläiseltä pellolta erittäin harvinaisen rannerenkaan katkelman. Se edustaa ristiretkiaikaa ja on peräisin 1000—1100-luvulta. Arkeologi Jukka Luoto selvitti, mistä muualta on löytynyt samanlaisia rannerenkaita. Hän päätyi Suomen rajojen ulkopuolelle, Liettuaan saakka. Löydös on tärkeä lisä eteläkarjalaiseen myöhäisrautakauteen. Se on silta keskellä Saimaata Taipalsaaren ja Ruokolahden välillä. Hyväriset löysivät Kyläniemestä myös kupurasoljen puolikkaan, neulan ja riipuskorun kellon. Samanlainen kello on löytynyt ainoastaan Kaukolasta Kannakselta. Lue koko uutinen:

