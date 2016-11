Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen rikkoo omia ennätyksiään Jokainen nollapeli on Jussi Markkaselle uusi ennätys liigan vanhimpana nollapeliin yltävänä torjujana. Lauantaina hän kirjasi sen 41-vuotiaana, kun edellinen syntyi TPS:ää vastaan vuotta nuorempana. — Varmaan meidän ehjin 60-minuuttinen tällä kaudella, Markkanen mietti joukkueensa iltaa. Markkasen mukaan SaiPa oli hyvä kiekollisena, mutta järkevä myös ilman kiekkoa. Hänen oma torjuntaurakkansa jäi kuuteentoista selkeään laukaukseen, kun SaiPa piti HPK:n melko vaivattomasti poissa laatupaikoilta sekä blokkasi ja siivosi maskit edestä. Pitkän tien ja kovan työn ehjä puolustuspeli on alkukaudella SaiPalta vaatinut. — Paljon on puhuttu asioista ja koitetaan saada ne näkymään jäällä. Muutosprosessi on iso, Markkanen kuvasi. Lue koko uutinen:

