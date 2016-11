Uutinen

Etelä-Saimaa: Identiteettivaras saattaa väijyä roskakatoksessa Näppärä identiteettivaras hankkii roskiksesta ongitusta laskusta riittävät tiedot pikavipin nostoon. Hienostuneempi muoto on kaapata luottokortin numero ja salasana verkon kautta. Molemmilla tavoilla saa aiheutettua uhrille huomattavaa taloudellista vahinkoa ja potutusta. Identiteettivarkaudet tulivat rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena viime vuoden syyskuussa. Sen jälkeen poliisille on tullut jo yli 2 000 ilmoitusta identiteettivarkauksista. Määrä on ollut kasvusuunnassa. Kuluttajaliitolla on nippu hyviä ohjeita varkauksilta suojautumiseen. Laskut, tiliotteet ja muut tärkeät paperit on syytä silputa ennen roskikseen laittamista ja henkilötunnustaan ei kannata antaa kaikille kyselijöille. Maksuvälineiden pin-koodeja tai salasanoja ei yksinkertaisesti koskaan pidä luovuttaa kenellekään. Pin-koodit on turvallisinta säilyttää omassa päässä tai ainakin erillään maksuvälineestä. Tietokoneen ja älypuhelimen tietoturva kannattaa pitää hyvänä. Käyttöjärjestelmä ja muut ohjelmat täytyy olla ajan tasalla, eikä sähköpostissa tulleita epämääräisiä linkkejä missään tapauksessa kannata avata. Lue koko uutinen:

