Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kansanedustajat pohtivat, miten ymmärtää paremmin lapsiperheiden, työttömien ja vanhusten arkea Osattomuuden kokemukset ovat parasta polttoainetta populismille, arvioivat monet Etelä-Karjalan kansanedustajista. Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) sanoo, että Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa seisautti pohtimaan populismin nousun syitä maailmalla ja etenkin Suomessa. Kiljusen arvion mukaan ongelma on, että päätöksentekijät eivät tunnista kaikkia kansanryhmiä. Esimerkkinä Suomesta hän mainitsee pieni- ja keskituloiset lapsiperheet sekä työttömät ja nuoret. Kiljusen mukaan monet leikkaukset kohdistuvat näihin ryhmiin, eikä heidän asemaansa välttämättä ymmärretä. Myös keskustan Ari Torniainen on huolissaan työttömistä ja kokoomuksen Jukka Kopra esimerkiksi vanhusten ja syrjäytymisvaarassa olevien asemasta. Konkreettisiksi keinoiksi ihmisten tavoittamiseen Kiljunen tarjoaa lisää tutkimustietoa ja vaikuttavuusarvioita politiikkaan. Kopra taas uskoo, että hallituksen nykytoimet talouskasvun ja työllisyyden edistämiseksi hyödyttävät monia väestöryhmiä, mutta hallituksen pitäisi selkiyttää viestiään. Hänen mukaansa esimerkiksi tulevaisuutensa synkkänä näkevä nuori tuskin ajattelee esimerkiksi etuusleikkausten mahdollisia pitkäaikaisia hyötyjä. Jani Mäkelän (ps.) mielestä menestyksen avain on se, että poliitikot toimivat kansan tahdon mukaisesti. Hän ottaa esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan. Osa ihmisistä on kyllästynyt siihen, että turvapaikanhakijat saavat etuuksia, kun suomalaisilta leikataan. Nyt perussuomalaiset on kuitenkin hallituksessa mukana vastaamassa leikkausratkaisuista. — Valitettavasti yksinään ei voi päättää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/12/Etel%C3%A4-Karjalan%20kansanedustajat%20pohtivat%2C%20miten%20ymm%C3%A4rt%C3%A4%C3%A4%20paremmin%20lapsiperheiden%2C%20ty%C3%B6tt%C3%B6mien%20ja%20vanhusten%20arkea/2016121480143/4