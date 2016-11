Uutinen

Etelä-Saimaa: Elatusrästit ovat edelleen kasvussa Etelä-Karjalassa Kansaneläkelaitos on tämän vuoden aikana laittanut Etelä-Karjalassa ulosottoon kahden miljoonan euron elatusmaksut. Perintään menneet elaturästit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Neljä vuotta sitten ulosottovirastoon tulleiden laskujen summa oli 1,6 miljoonaa euroa. Lokakuun loppuun mennessä Etelä-Karjalan rästeistä on saatu perittyä 702 000 euroa. Kelan lisäksi perintään ovat turvautuneet johtavan kihlakunnanvoudin Nina Wibergin mukaan myös yksityishenkilöt. — Etelä-Karjalan ulosottovirastossa perinnässä on 491 elatusvelvollista ja heillä on 577 elatusapuasiaa, Wiberg sanoo. Koko maassa perinnässä oli lokakuun lopussa 96,5 miljoonan euron elatusapusaatavat. Suomessa vahvistettiin vuonna 2015 lähes 54 000 elatusapusopimusta. Sopimusten määrän kasvu on jatkunut vuodesta 2007. Elatusapusopimuksella turvataan lapsen elatus, kun vanhemmat asuvat erillään, muuttavat erilleen tai avioliitto purkautuu. Neljännes vahvistetuista elatusapusopimuksista on tehty alimpaan maksuluokkaan eli 67 euroon kuukaudessa. Velkaneuvonnassa elatusrästit ovat velkaneuvoja Pirkko Pielismaan mukaan vain osa velkaantuneiden pienituloisten ihmisten arkea. Ne eivät näy erityisesti velkaneuvojan työssä. Pielismaa pitää yllättävänä, että halvimman maksuluokan osuus elatusvelvollisten joukossa on neljänneksen luokkaa. Se voi kertoa esimerkiksi laajasta pitkäaikaistyöttömyydestä. Elatusrästien kertyminen pienituloiselle on velkaneuvojan kokemusten mukaan valitettavan helppoa. — Kun ihminen kamppailee arjessaan talousasioidensa kanssa, runsaan 60 euron elatusmaksukin on iso peruspäivärahalla ja asumistuella elävälle. Pitää miettiä maksaako vuokran vai elatusmaksun, ja rahaa pitäisi jäädä vielä ruokaankin. Elatusmaksujen rästiintymiseen on Pielismaan mukaan vaikuttanut myös se, että Eksote ei viime vuosina ole suostunut tekemään nollasopimuksia pienituloisten elatusvelvollisten kanssa. Lue koko uutinen:

