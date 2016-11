Uutinen

Etelä-Saimaa: Alakoulun vaihto yläkouluun käy yhtenäiskoulussa usein ongelmitta Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen perustelu yläkoulun rakentamisesta Lappeen koulun yhteyteen perustuu yhtenäiskoulun ideaan: Lappeenrantaan olisi ensimmäistä kertaa mahdollista rakentaa yhtenäiskoulu. Myös Sammonlahden koulusta muotoutuisi yhtenäiskoulu. Uudet koulut pyritään Jyväskylän yliopiston professorin Jouni Välijärven mukaan lähes poikkeuksetta rakentamaan nykyään yhtenäiskouluiksi, eli sellaisiksi, jossa 1.—6. ja 7.—9.-luokat ovat paitsi samassa rakennuksessa myös opetuksellisesti ja sosiaalisesti tekemissä keskenään. — Yhtenäiskoulu toteuttaa peruskoulun alkuperäistä ideaa, eli se yhdistää koko peruskoulun, vaikkakin käytäntö aika pitkälle monessa yhtenäiskoulussakin on sellainen, että alaluokilla on luokanopettaja ja yläluokilla aineopettajat, Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Välijärvi sanoo. Yhtenäiskoulun hyöty on Välijärven mukaan siinä, että lapsen siirtyminen alakoulusta yläkouluun ei ole niin dramaattinen, kuin se on aikaisemmin ollut. — Kun perinteisesti yhteen isoon yläkouluun tulee koululaisia monesta alakoulusta, se voi olla lapselle perin haastavaa, samoin kuin koululle, jonka pitää luoda erilaisista ympäristöistä tulleista oppilaista uusi kouluyhteisö. Myös opettajia voidaan yhtenäiskoulussa käyttää Välijärven mukaan joustavammin kuin erikseen olevissa ala- ja yläkouluissa. Täten esimerkiksi 5.—6.-luokkien oppilaita voi pikkuhiljaa totuttaa yläluokkien toimintatapaan. Yhtenäiskoulu ei Välijärven mukaan synny ala- ja yläkoulun mekaanisella yhdistämisellä. — Yhtenäiskoulu syntyy vasta sitten, kun siinä on oppilaan kannalta selvä jatkumo. Tärkeää on myös opettajien yhteistyö, sitä pitää olla muulloinkin kuin kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivillä, Välijärvi toteaa. Lue koko uutinen:

