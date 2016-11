Uutinen

Etelä-Saimaa: Yksi vai kaksi yhtenäiskoulua Sammonlahti—Ruoholampi-alueelle, kasvatus- ja opetuslautakunta tekee oman päätöksensä ensi maanantaina Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen johtaja Tuija Willberg esittää maanantaina kokoontuvalle lautakunnalle, että Lappeen koulun yhteyteen rakennettaisiin tilat vuosiluokille 7—9, ja siten länsialueella olisi kaksi yhtenäiskoulua: toinen Ruoholammella ja toinen Sammonlahdessa. Kummallakin vaihtoehdolla on Willbergin esityksen mukaan etunsa, mutta hän on päätynyt kahden yhtenäiskoulun malliin, koska se mahdollistaa paremmin perusopetuslain ja kansallisten perusopetuksen tavoitteiden toteutumisen eikä ole kustannuksiltaan olennaisesti yhden yhtenäiskoulun mallia kalliimpi. Kustannusvertailussa vaihtoehto kahden yhtenäiskoulun malli on on kalliimpi kuin yhden yhtenäiskoulun malli. Kustannusten ero tulee rakentamis- ja ylläpitokustannuksista. Ero vaihtoehtojen välillä 30 vuoden kustannuslaskelmassa on kasvatus- ja opetustoimen kustannuksissa 3,4 miljoonaa euroa ja liikuntatilojen iltakäytön vaatimat lisäkustannukset 2,9 miljoonaa euroa. Jos länsialueelle tulee kaksi yhtenäiskoulua, koulupiirijakoa jouduttaneen muuttamaan, että myös Lappeen yläkoululle saataisiin riittävä määrä oppilaita. Koulutoimenjohtajan mukaan asia saattaa ratketa tulevaisuudessa myös sillä, että useat perheet muuttavat kerrostaloasunnoista isompiin asuntoihin tai pientaloihin ennen kuin lapset aloittavat koulun. Hänen mukaansa on oletettavaa, että nyt Skinnarilan alueen kerrostaloissa asuvat alle kouluikäisten lasten perheet muuttavat ja oppilasalueen raja muuttuu perheiden muuttamisen myötä. Kahden yhtenäiskoulun kannalla ovat olleet aluerehtori/Lappeen koulun rehtori ja opettajat sekä Korkea-ahon koulun rehtori ja opettajat. Yhden yhtenäiskoulun kannalla ovat olleet Lavolan, Skinnarilan, Kuusimäen ja Sammonlahden rehtorit sekä opettajat, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti Kaupungin kirjaamoon saapui määräaikaan mennessä kolme palautetta, joissa kannatettiin yhden yhtenäiskoulun mallia. Ota.Kantaa.fi sivustolla kahden yhtenäiskoulun mallia kannatti 57 ja yhden yhtenäiskoulun 34. Juttua muokattu 11.11. kello 14.05. Muutettu jutun yläkoulu yhtenäiskouluksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Yksi%20vai%20kaksi%20yhten%C3%A4iskoulua%20Sammonlahti%E2%80%94Ruoholampi-alueelle%2C%20kasvatus-%20ja%20opetuslautakunta%20tekee%20oman%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksens%C3%A4%20ensi%20maanantaina%20/2016121477518/4