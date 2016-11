Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhteyspäällikkö Mikko Pehkonen jättää SaiPan – ”Haikealta tuntuu” SaiPan yhteyspäällikkö Mikko Pehkonen on irtisanoutunut tehtävästään. Pehkonen kertoo jättäneensä irtisanoutumisilmoituksensa perjantaina. — Tässä ei ole mitään dramatiikkaa. Uutta paikkaa ei ole vielä. En tiedä, mitä teen jatkossa. Pehkonen sanoo kypsytelleensä päätöstä jonkin aikaa. — Olen vääntänyt todella pitkää päivää ja antanut parhaani. Nyt on tullut olo, että olisi syytä katsella muutakin maailmaa ja muutakin elämää. Se virkistää omaa päätä, Pehkonen sanoo. — Tuntui, että nyt oli oikea hetki tehdä tämä ratkaisu. Olen miettinyt, pystynkö enää mielestäni antamaan kaikkea sitä, mitä osaan. Jos alkaa epäilyttää liikaa, että onko tämä se paikka, missä kuuluu olla, on rehellistä itseäni ja seuraa kohtaan tehdä tämä päätös. Pehkonen sanoo jatkavansa SaiPan seuraamista, mutta jatkossa fanin ominaisuudessa. — Haikealta tuntuu. Minulla on aina ollut keltamusta sydän ja se tulee jatkumaan. Kun työsuhde on loppunut, palaan kannattajayhdistyksen jäseneksi. Nuorempana olin paljon fanimatkoilla, nyt voin mennä taas hyvillä mielin ja kannustaa pelaajia, joiden kanssa olen työskennellyt. Tulevaisuuden työtehtäviä Pehkonen uskoo etsivänsä esimerkiksi markkinoinnin puolelta. Pehkonen jatkaa SaiPan palveluksessa irtisanomisaikansa loppuun. Pehkonen kertoi irtisanoutumisestaan myös Twitterissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Yhteysp%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%20Mikko%20Pehkonen%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20SaiPan%20%E2%80%93%20%E2%80%9DHaikealta%20tuntuu%E2%80%9D/2016121479645/4