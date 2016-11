Uutinen

Etelä-Saimaa: Valokuvaajaopiskelijoiden vuosikalenterissa mukana imatralainen Eetu-Pekka Heiskanen ja hänen veden muotoilemat vesilintunsa Lahden muotoiluinstituutin valokuvausopiskelijat ovat tehneet vesiaiheisen kalenterin. Ensi torstaina julkaistava kalenteri Vesi 2017 kertoo 12 tarinaa vedestä. Yksi kalenterin kuvaajista on imatralainen Eetu-Pekka Heiskanen, joka on tutkinut valokuvan avulla veden muotoilemia vesilintuja. Kalenterissa on vesiaiheisia kuvia laidasta laitaan — vedenpuhdistamolta saunan lauteille ja tyhjästä vesipuistosta merimaisemaan. — Puhtaasta vedestä on muodostunut meille itsestäänselvyys, mutta pohdimmeko koskaan, mihin kaikkeen sitä tarvitsemme, pohtii tiedotteessa Johanna Jarva, yksi valokuvaajista. Kalenterin ovat koostaneet muotoiluinstituutin toisen vuosikurssin valokuvauksen opiskelijat. Se julkistetaan virallisesti 17. marraskuuta. Tuolloin avautuu myös viikon kestävä näyttely kalenterin kuvista galleria Kalleriassa Helsingissä. Lue koko uutinen:

