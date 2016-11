Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi teollisuushalli Kurkvuoreen: River plastin investointi käynnistyi Lujitemuovituotteita Imatralla ja Puumalassa valmistavalle River plastille rakennetaan uudet tuotantotilat Imatran Kurkvuoreen. Investoinnin toteuttaa Imatran kaupungin tytäryhtiö Imatran seudun yritystilat. Myös River plast on mukana hallissa vähemmistöosakkaana. Investoinnin arvo on runsaat neljä miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana hankkeessa on imatralainen rakennusliike Evälahti. Hallin valmistuttua River plast keskittää kaiken toimintansa Kurkvuoreen. Tavoitteena on tuotannon ja liikevaihdon merkittävä lisääminen, kertoo River plastin hallituksen puheenjohtaja Heikki Viitikko. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän kolmen vuoden aikana kymmenkunta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Uusi%20teollisuushalli%20Kurkvuoreen%3A%20River%20plastin%20investointi%20k%C3%A4ynnistyi%20/2016521480429/4