Uutinen

Etelä-Saimaa: Timo Salmisaari: Pehmeitä arvoja puolustaessa joutuu pitämään huolta kovista arvoista Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja Timo Salmisaari teki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) päihde- ja mielenterveyspalveluista matalan kynnyksen palveluja. Malli sai valtakunnallista tunnustusta ja säästi rahaa, mutta ei Salmisaaren mukaan kelvannut talossa muille. — Alusta pitäen on ollut selvää, että meidän tuloksiamme ja positiivisia toimintatapojamme ei ole haluttu kopioida tai mallintaa. Enemmän on estetty. Vihamielisten pyrkimysten torjuminen vei melkein puolet energiasta, kertoo hän taustaksi viikko sitten jättämälleen eroilmoitukselle. Salmisaari irtisanoutui tehtävästään viime viikon maanantaina. Muutosten teko ei ole ollut kivutonta tekijöillekään. Kun uutinen Salmisaaren erosta julkaistiin Etelä-Saimaan verkkolehdessä viikko sitten, kommenttipalstalla moni kritisoi Salmisaaren johtamistyyliä itsevaltaiseksi, kyykyttäväksikin. — Kiitän kaikkia tahoja, jotka ovat antaneet kritiikkiä. Kaikki kielteinen palaute ei työssä tavoittanut minua, vaikka ovi oli aina auki kaikille. Ymmärrän, että kritiikkiä ei ole helppo antaa, kun pelkää riskeeraavansa oman asemansa, hän sanoo. Kritiikin kuuleminen ei kuitenkaan merkitse tavoitteista ja kehittämisestä luopumista, Salmisaari muistuttaa. — Kaikkia ei voi miellyttää eikä kaikkien mielipidettä noudattaa. Henkilöstö on organisaation paras pääoma, mutta asiakkaat ovat etusijalla. Päihde- ja mielenterveystyössä joutuu Salmisaaren mukaan puolustamaan pehmeitä arvoja pitämällä huolta kovista arvoista. — Jos taloudesta ei pidetä huolta, joudutaan toimintoja supistamaan. Ja silloin meidän asiakkaamme ovat ensimmäiset, jotka putoavat palvelujen piiristä pois. Aiheesta laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Timo%20Salmisaari%3A%20Pehmeit%C3%A4%20arvoja%20puolustaessa%20joutuu%20pit%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20huolta%20kovista%20arvoista/2016121475250/4