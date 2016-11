Uutinen

Etelä-Saimaa: Stigin käänteinen Movember-haaste Ben Zyskowiczille tuotti lahjoituksen — omatkin kalapuikot säilyivät Marraskuu Movember-kampanja tuo taas monelle miehelle viikset. Stig-taiteilijanimeä käyttävä Pasi Siitonen pitää viiksiä ympäri vuoden ja ehdottomasti kalapuikkomallia. Kalapuikkoviikset ovat olleet erottamaton osa Stigin artisti-identiteettiä hänen uransa alusta asti. Hän on ajanut ne pois vain muutaman kerran. Nyt meinasi tulla sellainen kerta. Movemberin yhteydessä Stig päätti haastaa kansanedustaja Ben Zyskowiczin luopumaan viiksistään tai lahjoittamaan rahaa kampanjalle. Mikäli kokoomuspoliitikko ajaisi viiksensä, Stig tekisi samoin. Zyskowicz päätyi lahjoituksen kannalle. — Olen huojentunut, ettei sittenkään tarvitse ajaa näitä viiksiä. Olisi voinut käydä uralle huonosti, Stig nauraa. Movember-kampanja toteutetaan tänä vuonna Suomessa kahdeksannen kerran. Siinä kerätään varoja eturauhassyövän ja kivessyövän tutkimukseen. Tänä vuonna kampanjan virallinen tunnuskappale on nimeltään Viiksimies, joka pohjautuu Matti Eskon Rekkamies-klassikkoon. Stig on mukana uudessa versiossa. Muut esittäjät ovat Matti Esko, Arttu Wiskari ja Pete Parkkonen. Mvember-kampanjasta löytyy tieltoa täältä. Stigin voi nähdä ja kuulla livenä Lappeenrannassa ravintola Amarillossa tänä iltana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Stigin%20k%C3%A4%C3%A4nteinen%20Movember-haaste%20Ben%20Zyskowiczille%20tuotti%20lahjoituksen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89omatkin%20kalapuikot%20s%C3%A4ilyiv%C3%A4t/2016121478225/4