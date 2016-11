Uutinen

Pekka Tirkkonen jatkaa Sveitsissä myös ensi kaudella SaiPan entinen päävalmentaja Pekka Tirkkonen on tehnyt vuoden jatkosopimuksen Sveitsin liigassa pelaavan EHC Klotenin kanssa. Uusi sopimus kattaa kauden 2017—18. 48-vuotias Tirkkonen on valmentanut Klotenia tällä kaudella hyvällä menestyksellä, vaikka seura joutui leikkaamaan pelaajabudjettiaan viime kauden jälkeen rajusti. Kloten on pelannut sarjassa 18 ottelua ja sijoitus on viides. Klotenin kotisivuilla Tirkkosta kehutaan myös hänen aloittamastaan työstä seuran nuorten pelaajien parissa. Tirkkosen apuvalmentajana Klotenissa toimii ruotsalainen Niklas Gällstedt. EHC Klotenin oma uutinen (saksaksi) jatkosopimuksesta löytyy täältä.

