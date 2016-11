Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuoriso pääsee kaamosta karkuun urheilutalolla Lappeenrannan urheilutalo on täynnä nuorisoa tämän illan, kun perinteiseksi muodostunut Kaamospuhallus tarjoaa heille talon täydeltä tekemistä ja näkemistä. Edellisvuosien tapaan nuoret pääsevät kokeilemaan monenlaista toimintaa graffittien maalaamisesta ja elävästä kirjastosta taekwondoon ja rodeoon. Parhaillaan lavalle odotetaan illan pääesiintyjää Auroraa. Häntä ennen on kuultu Nopsajalkaa, Moodridersia ja The Rivetia. Tapahtuman juontavat lappeenrantalainen vloggaaja Marakatti ja Reckless Loven laulaja Olli Herman Etelä-Karjalan suurin päihteetön nuorisotapahtuma Kaamospuhallus järjestetään jo 18. kerran. Ovet sulkeutuvat kello 23. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Nuoriso%20p%C3%A4%C3%A4see%20kaamosta%20karkuun%20urheilutalolla/2016121481144/4