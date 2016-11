Uutinen

Etelä-Saimaa: Minihostellihuoneita vai rokkiklubi Satamatie 8:aan? Lappeenrannan kaupunki ilmoitti torstaina hakevansa uusia vuokralaisia Linnoituksen punatiiliseen vanhaan rakennukseen, joka vapautuu Maahanmuuttovirastolta. Rakennus on osoitteessa Satamatie 8, ja se on peruskorjattu vuonna 2001. Tilaa on 741 neliömetriä, neljäsosa tiloista on toisessa kerroksessa, osa huonetilasta on korkeaa, ikkunoista avautuu maisema Saimaalle, seinissä on tiiltä, hirttä ja kaunistuksena kattoparruja. Uusi vuokralainen vastaa Satamatie 8:ssa sijaitsevan rakennuksen käyttökustannuksista ja voi halutessaan tehdä sisätiloissa toimintaansa tukevia muutostöitä omilla rahoillaan. Esimerkiksi majoitustiloiksi muuttaminen vaatisi remonttia. Kysyimme lappeenrantalaisilta yrittäjiltä, mitä tiloihin kannattaisi rakentaa. Kehruuhuoneen emäntä Sari Kaasinen toivoo, että mahdollisimman moni ovi Linnoituksessa olisi avoinna siellä käyskenteleville. — Näen silmissäni vanhan Porvoon kaikkine puoteineen, joissa voisi olla myynnissä sekä paikallista käsityötä että kansainvälisiä brändejä, Kaasinen sanoo. Kaasisen mielestä Linnoitus myös kaipaa majoituspaikkaa. Satamatie 8 voisi hänen mielestään sellaiseksi taipua. Linnoituksessa sijaitsevan Nitroidin varatoimitusjohtaja Sanna Rautio arvelee, että vuokra talosta on korkea, eikä siihen voi perustaa mitä tahansa nippeliravintolasaunabisnestä, varsinkaan kun matkailusesonki on Lappeenrannassa lyhyt. Rautiokin haaveilee Linnoitukseen majoitustiloja. — Satamatie 8:sta voisi luoda elämyksellistä aamiaismajoitustilaa Pulsan aseman tyyliin, vaikka aika hankala silläkin olisi varmasti toimivaa bisnestä tehdä. Toimistotiloina rakennus olisi hyvä, mutta tilat ovat Raution mukaan liian pienet kansainväliselle yritykselle tuoda toimintaansa pikkukaupunkiin. Aivan vuokrattavan talon naapurissa toimivan kahvipaahtimon yksi pyörittäjä Arttu Muukkonen rakentaisi talon alakertaan, varsinkin jos rahaa olisi mielin määrin, design-hotellin, jonka toisessa päässä olisi minihostellihuoneita. Yläkerran hän varaisi luovan alan yrittäjille pöytäpaikkaperusteiseksi työhuonetilaksi, jossa voisi tehdä töitä joko yhden päivän tai pidempiaikaisesti. 750 neliötä on Muukkosen laskujen mukaan sen verran tilaa, että rakennukseen olisi mahdollista rakentaa myös tyylikäs rokkiklubi. Toisen lappeenrantalaisen moniosaajan ja -yrittäjän Juha Härkösen mielestä paikasta saisi sopivan ostoskeskuksen, jossa olisi myynnissä kaikki lappeenrantalaiset tuotteet kahvista, oluesta, paidoista ja ruuista alkaen. — Vähän isompi versio nykyisestä kesäkioskista. Ympärivuotisen, tuottavan toiminnan keksiminen voi olla Härkösen mielestä kova urakka Linnoituksen pohjoispäähän. — Pieniä kaupunkilaisbokseja omalla sisäänkäynnillä, kohtahan niitä kiinalaisia alkaa Lappeenrannassa vierailla, Härkönen heittää. Vuokratarjoukset liiketoimintasuunnitelmineen tulee jättää Lappeenrannan kaupungille perjantaihin 9.12.2016 klo 13 mennessä. Lue koko uutinen:

