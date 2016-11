Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen Green Energy Finland toimittaa 82 aurinkovoimalaa kunnille Suomessa Lappeenrantalainen Green Energy Finland on voittanut tarjouskilpailun 82 aurinkovoimalan toimittamisesta. Kyseessä on Suomen suurin valtakunnallinen aurinkovoimaloiden yhteishankinta, jossa on tässä vaiheessa mukana 36 kuntaa ja kuntatoimijaa. Toimitettavien voimaloiden yhteenlaskettu huipputeho on 1,2 megawattia (1,2 MWp). Voimaloiden asennukset tehdään ennen kesää 2017. — Määrä on jo tässä vaiheessa melko iso, kun sitä vertaa koko Suomen noin 30 MWp aurinkovoimalakapasiteettiin. Lisäksi hankinta voi hyvinkin kasvaa jopa useaan megawattiin puitesopimuksen neljän vuoden aikana, iloitsee projektin käynnistänyt suunnitteluinsinööri Pasi Tainio Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa. Voimaloita asennetaan kuntien omistamien kiinteistöjen kuten koulujen, päiväkotien, palvelukeskusten ja kaupungintalojen katoille. Aurinkopaneeleita asennetaan muun muassa Finlandia-talon katolle Helsingissä ja Tampere-taloon Tampereella. Laitteet ja niiden toiminta ovat kuukausiveloitusmallissa laitetoimittajan vastuulla 12 vuoden takaisinmaksuajan ajan. Yhteishankintaan voi liittyä koko neljäksi vuodeksi tai vaikka vain yhden voimalan hankinnan ajaksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Lappeenrantalainen%20Green%20Energy%20Finland%20toimittaa%2082%20aurinkovoimalaa%20kunnille%20Suomessa/2016121478488/4