Etelä-Saimaa: Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajan virka kiinnosti 20:tä hakijaa Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajan virka on saanut runsaasti hakemuksia. Tehtävään on tullut 20 hakemusta. Kaksi hakijaa on toivonut, ettei heidän nimiään julkisteta. Virkaa hakeneet: Jari Aaltonen (50 v.) Joensuu, yksityinen konsultti. Jalo Aminoff (55) Lohja, tuottaja & rakennuttaja & sijoittaja. Miia Asikainen (42) Lappeenranta, kansainvälisten asioiden päällikkö. Aki Keskinen (40) Imatra, toimitusjohtaja. Markus Lankinen (46) Lappeenranta, toimitusjohtaja. Pasi Leimi (48) Lappeenranta, vt. tekninen johtaja. Pekko Lindblom (37) Helsinki, kehitysjohtaja. Jan Löfman (47) Ruokolahti. Olli-Pekka Mäkirintala (54) Cambridge, Englanti; teknologiajohtaja, kehittämiskonsultti. Jorma Pietiläinen (59) Joensuu, kehittämisjohtaja. Hannu Seppälä (50) Mäntsälä, tekninen johtaja. Konsta Tamminen (43) Luumäki, projektijohtaja. Katariina Terävä (44) Imatra; yrittäjä, hyvinvointiohjaaja. Veijo Valtonen (46) Lappeenranta, hankinnan asiantuntija. Vesa-Pekka Vornanen (47) Seinäjoki, ylläpitopäällikkö. Johanna Väyrynen (42) Imatra, innovaatiojohtaja. Konsta Weber (33) Turku; puheenjohtaja, yrittäjä. Topiantti Äikäs (46) Lappeenranta, kaupunkikehitysjohtaja. Lue koko uutinen:

