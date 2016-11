Uutinen

Etelä-Saimaa: Kymmeniä koiria ja viisi kissaa jäi vaille hoitoa Luumäellä, syyte eläinsuojelurikoksesta Etelä-Karjalan käräjäoikeus on käsitellyt epäiltyä eläinsuojelurikosta. Syyttäjän mukaan kymmeniä koiria ja viisi kissaa jäi ilman hoitoa Luumäellä. Teot ovat tapahtuneet maaliskuun 2015 ja tämän vuoden toukokuun välillä. Syyttäjän mukaan eläinsuojelurikoksesta epäillyt mies ja nainen ovat jättäneet omat ja hoidettavana olleet koirat ja kissat vaille hoitoa, kissat myös ilman ravintoa. Teon taustalla on syyttäjän mukaan tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Syyttäjän mukaan mies ja nainen ovat pitkään ja toistuvasti laiminlyöneet koirien pitopaikkojen puhtaudesta, raittiudesta ja turvallisuudesta huolehtimisen. Kissat olivat ulkona verkkohäkeissä ilman riittävää suojaa ja huonolla hoidolla ainakin parisen viikkoa. Kissat jouduttiin lopettamaan. Syytetyt saivat viranomaisilta useita määräyksiä, ohjeita ja neuvoja korjata laiminlyönnit ja puutteet. Osaa he yrittivät jonkin verran korjata, osaa eivät. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 24. marraskuuta. Lue koko uutinen:

