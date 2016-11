Uutinen

Etelä-Saimaa: Karhut painuivat talviunille hyvissä ajoin ennen lumimyräkkää – ”Niillä on erilaisia makuuhuoneita, vähän kuin ihmisillä” Korkeasaari tiedotti perjantaina, että eläintarhan karhut ovat käyneet talviunille. Suuri osa luonnonoloissa elävistä karhuista on sen sijaan ollut unilla jo pidemmän tovin. Parikkalan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Ilkka Tiainen kertoo, että osa karhuista menee talviunille jo lokakuun puolivälissä. — Muutamista yksilöistä on ollut havaintoja vielä pari viikkoa sitten, mutta lokakuun puoliväli on sellainen taitekohta. Tiainen kertoo, että karhu valmistelee pesää talviunia varten jo kesällä. — Se alkaa tehdä pesää elokuulla. Sitten se tarkkailee, onko se sopivan rauhallinen paikka. Pesät ovat eri yksilöillä erilaisia. Tiainen kertoo, että karhu voi esimerkiksi kaivaa pesän rinteeseen tai ojanpenkkaan. — Sinne se vie muun muassa sammalta ja tekee ihan kunnollisen pesäpaikan, jossa köllötellä. Toiset karhut kasaavat risuja, havuja ja sammalta, joiden alle menevät nukkumaan. — Nuoret karhut eivät välttämättä tee pesää ollenkaan, vaan menevät suoraan tiheään kuusikkoon ja käyvät köllölleen. Leikkisästi voisi sanoa, että niillä on erilaisia makuuhuoneita, vähän kuin ihmisilläkin. Karhujen talviuni päättyy yleensä maaliskuulla. Ainakin, jos niitä ei häiritä. — Karhu kyllä reagoi ärsykkeisiin talvellakin ja on välillä hereilläkin, mutta se ei lähde liikenteeseen. Jos jokin, kuten pesään nouseva vesi, häiritsee unia liikaa, on karhulla yleensä varapaikkoja katsottuna valmiiksi. Lue koko uutinen:

