Etelä-Saimaa: Jurvalan tavernan tulevaisuus avoinna — ”Kiinni menee ainakin pitkäksi aikaa” En osaa sanoa, tuleeko tästä enää mitään, Jurvalan tavernan pitäjä Tuula Kuningas kertoo puoliksi palaneesta rakennuksesta. Tavernarakennuksen toisessa päässä oleva asunto tuhoutui viimeöisessä tulopalossa. Ravintolan puoli säilyi, mutta vahinkoa tuli sielläkin. — Sähköt on poikki, vedet on poikki, haisee savulta, Kuningas kertoo. Taverna on toiminut vuokratiloissa, Kuningas asuu siitä kilometrin päässä. — Yöllä kahden jälkeen palopäällikkö soitti tulipalosta. Kun tulin tänne, rakennuksen toinen pää oli ilmiliekeissä. Palossa tuhoutuneessa asunnossa asui rakennuksen omistaja ja Kuninkaan vuokraisäntä, joka ei ollut palon alkaessa paikalla. Kuningas kertoo, että aamulla he ovat yhdessä selvitlleet tilannetta. — Lihoja ja fileitä olen pelastanut, niitä oli täällä paljon, Kuningas kertoo. Hänen mukaansa Jurvalan tavernalla on ollut hyvää aikaa. Kuutostien remontti on tuonut osaltaan lisää asiakkaita. — Kyllähän kylä baaria kaipaa sittenkin kun tietyöt loppuvat. Tietöiden loppuminen merkitsee Kuutostien siirtymistä kauemmas Jurvalan taajama-alueelta. — Olisin ainakin vuoden päivät jatkanut ja katsonut sitten tilannetta, tavernaa kymmenen vuotta pitänyt Kuningas kertoo. Uusi tilanne vaatii uuden harkinnan. — Ainakin pitemmäksi aikaa tämä menee kiinni, Kuningas arvioi tavernan tulevaisuutta ja pitää mahdollisena, ettei enää avaa ravintolaa ollenkaan. Lue koko uutinen:

