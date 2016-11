Uutinen

Etelä-Saimaa: Ensi kesänä poljetaan jälleen Liisankadun nousua: Willimiesajoille luvassa jatkoa Viime kesänä polkaistut pyöräilyn Willimiesajot saavat jatkoa. Ensi vuonna kilpailu ajetaan heinäkuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna (22.—23.7.), eli samana ajankohtana kuin tämänvuotinen kisa. Myös reitit pysyvät näillä näkymin samoina. Lauantain korttelikisa ajetaan Rakuunamäen ympäristössä, sunnuntain maantieajon reitti risteilee Lappeenrannan lisäksi Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren teillä. Kortteliajo keräsi runsaasti katsojia Rakuunamäen ympärille, ja varsinkin Liisankadun rinne osoittautui suosituksi paikaksi seurata kilpailua. — Kilpailijat kertoivat, että oli aivan epäuskoinen olo, ollaanko nyt tosiaan Suomessa kisoissa, kun lehmänkellot kilkattivat, torven soivat ja porukkaa oli tosi paljon, muistelee kilpailunjohtaja Jari Husu. Kilpailijoilta ensimmäiset Willimiesajot saivat runsaasti positiivista palautetta. Kritiikki kohdistui lähinnä maantieajossa käytettyyn hiekkatiehen, jota pitkin poljettiin kaksi eri pätkää. — Suomessa ehkä se kulttuuri, että maantiepyörillä ajetaan huonokuntoisempiakin teitä, on ehkä vielä lapsenkengissä. — Keski-Euroopassahan on kaikennäköisiä mukulakivipätkiä, suuria klassikoitakin ajetaan huonokuntoisillakin teillä, mutta täällä se on varmaan vielä kehittymässä oleva asia. Willimiesajot yritetään myös saada mukaan maantiepyöräilyn Skoda-cup-sarjaan. Suomen pyöräilyunioni päättää, myöntääkö se jommankumman vai molemmat kilpailut maantiecupin osakilpailuiksi. — Se varmaan ratkeaa tässä alkutalven aikana. Vaikka emme pääsisikään osakilpailuksi, niin tällä samalla konseptilla jatketaan joka tapauksessa, Husu kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/11/Ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4%20poljetaan%20j%C3%A4lleen%20Liisankadun%20nousua%3A%20Willimiesajoille%20luvassa%20jatkoa/2016121475284/4