Etelä-Saimaa: Betonibrutale vai Lappeenrannan paras rakennus? — maakuntakirjaston kohtalo herättää keskustelua Lappeenrannan maakuntakirjaston mahdollinen purkaminen on virittänyt Etelä-Saimaan verkossa tiukkaa sanailua. Yhden kommentoijan mielestä kirjastorakennus on homevaurioinen betonibrutale, toisen mielestä hieno esimerkki aikansa arkkitehtuurista. — Matalaksi vaan, ruma ja sairas rakennus, liian kallis korjattavaksi, kirjoittaa nimimerkki Hyvä suunta. — Nyt on mopo jo kaukana käsistä, toteaa nimimerkki Piste iin päälle, näkemiin ja jatkaa: — Kirjasto on nykyajan ehdottomasti paras rakennus, jolla on suurin käyttöaste. Kaupunki on väläytellyt kirjaston toiminnan siirtämistä vaikka kauppakeskukseen, jos nykyinen kirjastotalo päätyy remontin sijasta purkuun. Samaan harkitaan tulee myös nuorisotalo Monari, jossa jo epäillään sisäilmaongelmia. — Nämä ovat niiden herrojen aikakauden luomuksia, jolloin tehtiin paljon homevaurioisia betonibrutaleita, toteaa nimimerkki Järki voittaa. — Epäilen, että home on levinnyt teatterista lähellä oleviin julkisiin rakennuksiin. Vain kaupungintalo on vielä säästynyt, kirjoittaa nimimerkki Kirjakaupalle kilpailija kauppakeskukseen? Hän uumoilee myös, että on ollut jo pitkän ajan suunnitelma laittaa kirjasto ja Monari lihoiksi vanhan teatteritalon jälkeen. Lue koko uutinen:

